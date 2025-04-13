Ночная атака на Киев: Россия выпустила 30 дронов, есть ли попадания

Как отмечает КГВА, за минувшие сутки воздушная тревога в Киеве объявлялась три раза. Общая продолжительность - четыре часа.

Этой ночью в воздушном пространстве столицы и вокруг Киева зафиксировано 30 вражеских беспилотников. Силы ПВО уничтожили 19 из них. Работа по уничтожению вражеских дронов продолжалась также и в других регионах по маршрутам следования.

По данным местных властей, в Киеве в результате ночной атаки попаданий не зафиксировано.

"Пострадавших и разрушений в результате российских воздушных атак в пределах Киева не допущено", - говорится в сообщении.