Нічна атака на Київ: поліція показала перші хвилини на місці падіння уламків

Вночі, 13 липня, РФ вкотре атакувала Київ дронами-камікадзе. Патрульні поліцейські поділилися відео, знятим у перші хвилини після приїзду на місце падіння уламків у Дарницькому районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Києва .

"Під час патрулювання у Дарницькому районі патрульні Роман Дуплій та Микола Шевченко отримали повідомлення про падіння уламків на багатоповерхівку. Вони за лічені хвилини прибули на місце події, й одразу розпочали обстежувати будинок, евакуйовувати мешканців та оглядати потерпілих.", - йдеться в повідомленні.

В одній із квартир поліцейські виявили 20-річну жінку з пораненням живота. Разом з лікарями та сусідами патрульні транспортували потерпілу до "швидкої".

Надалі на місце прибули слідчі для документування чергового злочину російських окупантів.

Нічна атака на Київ

Внаслідок нічної атаки на Київ дронами-камікадзе зафіксовано падіння уламків у Солом'янському, Шевченківському, Подільському та Дарницькому районах столиці. Поранення отримали чотири особи.

У КМВА повідомили, що дрони-камікадзе заходили на столицю з різних напрямків. Силами та засобами ППО у повітряному просторі Києва було виявлено та знищено близько десятка ворожих цілей.