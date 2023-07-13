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Нічна атака на Київ: поліція показала перші хвилини на місці падіння уламків

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Київ, Четвер 13 липня 2023 15:00
Нічна атака на Київ: поліція показала перші хвилини на місці падіння уламків Фото: поліція показала перші хвилини на місці падіння уламків під час нічної атаки на Київ (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Вночі, 13 липня, РФ вкотре атакувала Київ дронами-камікадзе. Патрульні поліцейські поділилися відео, знятим у перші хвилини після приїзду на місце падіння уламків у Дарницькому районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Києва.

"Під час патрулювання у Дарницькому районі патрульні Роман Дуплій та Микола Шевченко отримали повідомлення про падіння уламків на багатоповерхівку. Вони за лічені хвилини прибули на місце події, й одразу розпочали обстежувати будинок, евакуйовувати мешканців та оглядати потерпілих.", - йдеться в повідомленні.

В одній із квартир поліцейські виявили 20-річну жінку з пораненням живота. Разом з лікарями та сусідами патрульні транспортували потерпілу до "швидкої".

Надалі на місце прибули слідчі для документування чергового злочину російських окупантів.

Нічна атака на Київ

Внаслідок нічної атаки на Київ дронами-камікадзе зафіксовано падіння уламків у Солом'янському, Шевченківському, Подільському та Дарницькому районах столиці. Поранення отримали чотири особи.

У КМВА повідомили, що дрони-камікадзе заходили на столицю з різних напрямків. Силами та засобами ППО у повітряному просторі Києва було виявлено та знищено близько десятка ворожих цілей.

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