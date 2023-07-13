Нічна атака на Київ: поліція показала перші хвилини на місці падіння уламків
Вночі, 13 липня, РФ вкотре атакувала Київ дронами-камікадзе. Патрульні поліцейські поділилися відео, знятим у перші хвилини після приїзду на місце падіння уламків у Дарницькому районі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Києва.
"Під час патрулювання у Дарницькому районі патрульні Роман Дуплій та Микола Шевченко отримали повідомлення про падіння уламків на багатоповерхівку. Вони за лічені хвилини прибули на місце події, й одразу розпочали обстежувати будинок, евакуйовувати мешканців та оглядати потерпілих.", - йдеться в повідомленні.
В одній із квартир поліцейські виявили 20-річну жінку з пораненням живота. Разом з лікарями та сусідами патрульні транспортували потерпілу до "швидкої".
Надалі на місце прибули слідчі для документування чергового злочину російських окупантів.
Нічна атака на Київ
Внаслідок нічної атаки на Київ дронами-камікадзе зафіксовано падіння уламків у Солом'янському, Шевченківському, Подільському та Дарницькому районах столиці. Поранення отримали чотири особи.
У КМВА повідомили, що дрони-камікадзе заходили на столицю з різних напрямків. Силами та засобами ППО у повітряному просторі Києва було виявлено та знищено близько десятка ворожих цілей.
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