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Ночная атака на Киев: полиция показала первые минуты на месте падения обломков

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Киев, Четверг 13 июля 2023 15:00
Ночная атака на Киев: полиция показала первые минуты на месте падения обломков Фото: полиция показала первые минуты на месте падения обломков во время ночной атаки на Киев (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Ночью, 13 июля, РФ в очередной раз атаковала Киев дронами-камикадзе. Патрульные полицейские поделились видео, снятым в первые минуты по приезду на место падения обломков в Дарницком районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева.

"Во время патрулирования в Дарницком районе патрульные Роман Дуплий и Николай Шевченко получили сообщение о падении обломков на многоэтажку. Они в считанные минуты прибыли на место происшествия, и сразу начали обследовать дом, эвакуировать жителей и осматривать пострадавших", - говорится в сообщении.

В одной из квартир полицейские обнаружили 20-летнюю женщину с ранением живота. Вместе с врачами и соседями патрульные транспортировали пострадавшую в "скорую".

В дальнейшем на место прибыли следователи для документирования очередного преступления российских оккупантов.

Ночная атака на Киев

В результате ночной атаки на Киев дронами-камикадзе зафиксировано падение обломков в Соломенском, Шевченковском, Подольском и Дарницком районах столицы. Ранения получили четыре человека.

В КМВА сообщили, что дроны-камикадзе заходили на столицу по разным направлениям. Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено около десятка враждебных целей.

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