Нічна атака на Київ: поліція показала кадри евакуації у Святошинському районі

Атака на Київ

Нагадаємо, російські окупанти атакували Київ та передмістя балістикою і дронами в ніч на 7 травня. Внаслідок атаки ворога є жертви та поранені, серед постраждалих - діти.

Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації у повітряному просторі столиці зафіксували одну балістичну ціль та 28 російських дронів. Сили ППО уразили балістику, збита ракета впала в Соломʼянському районі. Також у Києві та на околицях збили 11 ворожих дронів.

Наслідки атаки РФ на Київ зафіксували у Солом'янському, Дніпровському, Святошинському, Шевченківському та Голосіївському районах.

Наслідки у Святошинському районі

Зокрема, у Святошинському районі сталося влучання уламків у дев'ятиповерховий житловий будинок.

Сталося загоряння квартир на 6-9 поверхах. Пожежу на площі 100 квадратних метрів ліквідували. Врятовано п'ять людей - дорослого та чотирьох дітей (трьох дітей з опіками госпіталізували). У тому числі постраждали брат і сестра 13 та 8 років.

За даними КМВА, загалом підтверджено загибель двох та поранення шести осіб, в тому числі чотирьох дітей. Натомість поліція зазначає про сімох постраждалих. За інформацією правоохоронців, у Святошинському районі ще одна мешканка пошкодженого будинку звернулася за допомогою до медиків з гострою реакцією на стрес. Їй допомогу надали на місці.

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