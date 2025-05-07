Ночная атака на Киев: полиция показала кадры эвакуации в Святошинском районе

Атака на Киев

Напомним, российские оккупанты атаковали Киев и пригород баллистикой и дронами в ночь на 7 мая. В результате атаки врага есть жертвы и раненые, среди пострадавших - дети.

Как сообщили в Киевской городской военной администрации в воздушном пространстве столицы зафиксировали одну баллистическую цель и 28 российских дронов. Силы ПВО поразили баллистику, сбитая ракета упала в Соломенском районе. Также в Киеве и в окрестностях сбили 11 вражеских дронов.

Последствия атаки РФ на Киев зафиксировали в Соломенском, Днепровском, Святошинском, Шевченковском и Голосеевском районах.

Последствия в Святошинском районе

В частности, в Святошинском районе произошло попадание обломков в девятиэтажный жилой дом.

Произошло возгорание квартир на 6-9 этажах. Пожар на площади 100 квадратных метров ликвидировали. Спасены пять человек - взрослый и четверо детей (трое детей с ожогами госпитализированы). В том числе пострадали брат и сестра 13 и 8 лет.

По данным КГВА, в целом подтверждена гибель двух и ранения шести человек, в том числе четырех детей. Зато полиция отмечает о семи пострадавших. По информации правоохранителей, в Святошинском районе еще одна жительница поврежденного дома обратилась за помощью к медикам с острой реакцией на стресс. Ей помощь оказали на месте.

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