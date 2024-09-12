Нічна атака на Київ: у КМВА розповіли, чи долетіли дрони до міста та чи були влучання

Це була сьому повітряна атака окупантів на Київ за вересень Ворог застосував ударні дрони. У КМВА уточнили, що була загроза ударів балістичними ракетами, але обійшлося без застосування по Києву.

Загалом повітряна тривога за ніч оголошувалася у Києві тричі і тривала дві години. Дрони летіли на столицю хвилями. Перші групи окупанти запустили ще до опівночі.

"Так само і на Київ російські ударні безпілотники заходили кілька разів, з різних напрямків, переважно по одному. Проте жоден з московитських дронів Києва не дістався", - йдеться у повідомленні.

Всі ворожі безпілотники були знищені на підступах до Києва. За попередніми даними, у столиці "прильотів" не було, ніч минула без постраждалих та руйнувань.