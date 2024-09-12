RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ночная атака на Киев: в КГВА рассказали, долетели ли дроны до города и были ли попадания

Фото: на подступах до Киева сбили все вражеские дроны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в ночь на 12 сентября пыталась атаковать Киев. Вражеские дроны не долетели до столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.

Это была седьмая воздушная атака оккупантов на Киев за сентябрь Враг применил ударные дроны. В КГВА уточнили, что была угроза ударов баллистическими ракетами, но обошлось без применения по Киеву.

В общей сложности воздушная тревога за ночь объявлялась в Киеве трижды и длилась два часа. Дроны летели на столицу волнами. Первые группы оккупанты запустили еще до полуночи.

"Так же и на Киев российские ударные беспилотники заходили несколько раз, по разным направлениям, преимущественно по одному. Однако ни один из московитских дронов Киева не добрался", - говорится в сообщении.

Все вражеские беспилотники были уничтожены на подступах к Киеву. По предварительным данным, в столице "прилетов" не было, ночь прошла без пострадавших и разрушений.

 

Что еще известно о ночной атаке

В ночь на 12 сентября россияне атаковали Украину дронами-камикадзе. В ряде областей объявлялась тревога. Воздушные силы также предупреждали о возможной угрозе применения врагом баллистики.

Россия нанесла массированный удар "Шахедами" по Конотопу Сумской области. Известно по меньшей мере о 13 пострадавших. В городе критическая ситуация с электроснабжением. Воду подают по графику.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВойна в УкраинеВойна России против УкраиныАтака дронов