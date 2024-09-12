Ночная атака на Киев: в КГВА рассказали, долетели ли дроны до города и были ли попадания

Это была седьмая воздушная атака оккупантов на Киев за сентябрь Враг применил ударные дроны. В КГВА уточнили, что была угроза ударов баллистическими ракетами, но обошлось без применения по Киеву.

В общей сложности воздушная тревога за ночь объявлялась в Киеве трижды и длилась два часа. Дроны летели на столицу волнами. Первые группы оккупанты запустили еще до полуночи.

"Так же и на Киев российские ударные беспилотники заходили несколько раз, по разным направлениям, преимущественно по одному. Однако ни один из московитских дронов Киева не добрался", - говорится в сообщении.

Все вражеские беспилотники были уничтожены на подступах к Киеву. По предварительным данным, в столице "прилетов" не было, ночь прошла без пострадавших и разрушений.