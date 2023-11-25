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Нічна атака на Київ. Кількість постраждалих зросла до п'яти людей, серед них дитина

Фото: Нічна атака на Київ. Кількість постраждалих зросла до п'яти людей, серед них дитина (Павло Петров)
Автор: Сергій Пишкін

В Києві зросла кількість постраждалих внаслідок масованої атаки російських терористів у ніч на 25 листопада. Наразі відомо про п'ятьох людей, серед яких дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Києва Віталія Кличка.

"Загалом, у результаті російської атаки на столицю постраждали 5 людей, серед них 11-річна дитина", - заявив міський голова Києва. 

За словами Кличка, усі постраждалі отримали медичну допомогу на місцях або ж в травмпункті. 

Як розповіли в КМВА, найстаршій постраждалій 65 років. Троє людей внаслідок атаки мають гостру реакцію на стрес. Ще двоє отримали різані рани кінцівок. 

Нічна атака на Київ

У ніч на 25 листопада в Києві було оголошено про повітряну тривогу. КМВА попередила про атаку БпЛА й закликала цивільних не ігнорувати повітряну тривогу.

Ближче до ранку в Києві почали лунати вибухи. Місцева влада попередила про роботу ППО, а в Повітряних силах заявили про загрозу атак дронів-камікадзе на Київ із кількох напрямків.

За словами командувача Повітряних Сил Збройних Сил України Миколи Олещука, цієї ночі було знищено 71 БпЛА. Ворог застосував 75 безпілотників, що стало рекордною кількістю з початку повномасштабного вторгнення. Основним напрямком удару був Київ. 

Усі подробиці атаки можна прочитати за посиланням.

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