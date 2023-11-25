Ночная атака на Киев. Число пострадавших возросло до пяти человек, среди них ребенок

"В общем, в результате российской атаки на столицу пострадали 5 человек, среди них 11-летний ребенок", - заявил городской голова Киева.

По словам Кличко, все пострадавшие получили медицинскую помощь на местах или же в травмпункте.

Как рассказали в КГВА, самой старшей пострадавшей 65 лет. Три человека в результате атаки имеют острую реакцию на стресс. Еще двое получили резаные раны конечностей.

Ночная атака на Киев

В ночь на 25 ноября в Киеве было объявлено о воздушной тревоге. КГВА предупредила об атаке БПЛА и призвала гражданских не игнорировать воздушную тревогу.

Ближе к утру в Киеве начали раздаваться взрывы. Местные власти предупредили о работе ПВО, а в Воздушных силах заявили об угрозе атак дронов-камикадзе на Киев с нескольких направлений.

По словам командующего Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины Николая Олещука, этой ночью был уничтожен 71 БпЛА. Враг применил 75 беспилотников, что стало рекордным количеством с начала полномасштабного вторжения. Основным направлением удара был Киев.

Все подробности атаки можно прочитать по ссылке.