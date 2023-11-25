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Ночная атака на Киев. Число пострадавших возросло до пяти человек, среди них ребенок

Фото: Ночная атака на Киев. Число пострадавших возросло до пяти человек, среди них ребенок (Павел Петров)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве возросло количество пострадавших в результате массированной атаки российских террористов в ночь на 25 ноября. Сейчас известно о пяти людях, среди которых ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко.

"В общем, в результате российской атаки на столицу пострадали 5 человек, среди них 11-летний ребенок", - заявил городской голова Киева. 

По словам Кличко, все пострадавшие получили медицинскую помощь на местах или же в травмпункте. 

Как рассказали в КГВА, самой старшей пострадавшей 65 лет. Три человека в результате атаки имеют острую реакцию на стресс. Еще двое получили резаные раны конечностей.

Ночная атака на Киев

В ночь на 25 ноября в Киеве было объявлено о воздушной тревоге. КГВА предупредила об атаке БПЛА и призвала гражданских не игнорировать воздушную тревогу.

Ближе к утру в Киеве начали раздаваться взрывы. Местные власти предупредили о работе ПВО, а в Воздушных силах заявили об угрозе атак дронов-камикадзе на Киев с нескольких направлений.

По словам командующего Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины Николая Олещука, этой ночью был уничтожен 71 БпЛА. Враг применил 75 беспилотников, что стало рекордным количеством с начала полномасштабного вторжения. Основным направлением удара был Киев. 

Все подробности атаки можно прочитать по ссылке.

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