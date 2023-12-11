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Нічна атака на Київ: Ігнат пояснив, чому повітряну тривогу оголосили вже після вибухів

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform.com.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Балістичні ракети летять дуже швидко й у сил протиповітряної оборони є лічені хвилини, щоб відреагувати на загрозу та ліквідувати ворожі цілі. Тому тривогу у Киві та області під час нічної атаки оголосили відразу після перших вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

За його словами, росіяни цієї ночі запустили ракети, що летять балістичною траєкторією з північного напрямку. Ймовірно, ворог здійснював пуски з території Брянської області.

"Ви знаєте, що таке балістика, тому і час на оголошення повітряної тривоги обмежений. Це відбувається вже не вперше, адже балістика летить надзвичайно швидко. Буквально - лічені хвилини для того, аби відреагувати протиповітряній обороні та їх знищити", - пояснив Ігнат.

Як розповів речник, якими саме балістичними ракетами росіяни атакували Київ цієї ночі, поки невідомо. Наразі фахівці вивчають двигуни збитих ракет, щоб встановити їх тип.

Нічна атака на Київ

Вночі 11 грудня у Києві пролунали вибухи, після - оголосили повітряну тривогу. Мешканці столиці почули щонайменше 10 вибухів.

Уламки ракет впали на Дарницький та Голосіївський райони столиці. Є поранені.

Пізніше сили ППО повідомили, що збили 8 повітряних цілей над Києвом. Ракети летіли балістичною траєкторією.


 

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