Нічна атака на Київ: Ігнат пояснив, чому повітряну тривогу оголосили вже після вибухів

Балістичні ракети летять дуже швидко й у сил протиповітряної оборони є лічені хвилини, щоб відреагувати на загрозу та ліквідувати ворожі цілі. Тому тривогу у Киві та області під час нічної атаки оголосили відразу після перших вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
За його словами, росіяни цієї ночі запустили ракети, що летять балістичною траєкторією з північного напрямку. Ймовірно, ворог здійснював пуски з території Брянської області.
"Ви знаєте, що таке балістика, тому і час на оголошення повітряної тривоги обмежений. Це відбувається вже не вперше, адже балістика летить надзвичайно швидко. Буквально - лічені хвилини для того, аби відреагувати протиповітряній обороні та їх знищити", - пояснив Ігнат.
Як розповів речник, якими саме балістичними ракетами росіяни атакували Київ цієї ночі, поки невідомо. Наразі фахівці вивчають двигуни збитих ракет, щоб встановити їх тип.
Вночі 11 грудня у Києві пролунали вибухи, після - оголосили повітряну тривогу. Мешканці столиці почули щонайменше 10 вибухів.
Уламки ракет впали на Дарницький та Голосіївський райони столиці. Є поранені.
Пізніше сили ППО повідомили, що збили 8 повітряних цілей над Києвом. Ракети летіли балістичною траєкторією.
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