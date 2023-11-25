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Нічна атака Києва: уламки "Шахедів" впали у двох районах, виникла пожежа у дитячому садку

Фото: ілюстративне фото (facebook.com)
Автор: Владислав Прийменко

Під час нічної атаки росіян на столицю у двох районах Києва впали уламки безпілотників. В результаті виникла пожежа у дитячому садку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали мера Києва Віталія Кличка та начальника КМВА Сергія Попка.

Уламки БпЛА впали у Печерському та Солом'янському районах Києва. Екстрені служби виїхали на місце.

"У Печерському районі столиці падіння уламків збитого БПЛА. Усі служби прямують на місце. Виклики медиків у Солом'янському районі. Бригади виїхали", - повідомив мер Києва.

Пожежа у дитячому садку

Начальник КДВА Сергій Попко повідомив, що через падіння уламків безпілотника в Солом'янському районі Києва сталося займання на території дитячого садка.

"В наслідок збиття ворожих БпЛА та падіння уламків в Солом'янському районі сталося загорання на території дитячого садочку. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Задіяні усі екстрені служби", - повідомив Попко.

Віталій Кличко повідомив, що спалах відбувся і в приміщенні дитячого садка.

"У Соломʼянському районі, внаслідок падіння уламків БПЛА, сталося загоряння в приміщенні дитсадка. Також у цьому районі загоряння на відкритій місцевості. Пожежно-рятувальні служби на місці.", - повідомив Кличко.

Вибухами пошкоджено кілька будинків

За словами Попка, у Солом'янському районі у деяких будинках зафіксовано пошкодження вікон у квартирах.

"В наслідок збиття ворожих БпЛА в Солом'янському районі, в окремих будинках зафіксовано пошкодження вікон в квартирах. Перебувайте в укриттях, тримайтеся подалі від вікон та скла. Бойова робота сил ППО триває", - повідомив Попко.

 

 

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Київ