Ночная атака Киева: обломки "Шахедов" упали в двух районах, возник пожар в детском саду

Во время ночной атаки россиян на столицу в двух районах Киева упали обломки беспилотников. В результате возник пожар в детском саду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы мэра Киева Виталия Кличко и начальника КГВА Сергея Попко.
Обломки БпЛА упали в Печерском и Соломенском районах Киева. Экстренные службы выехали на место.
"В Печерском районе столицы падение обломков сбитого БПЛА. Все службы следуют на место. Вызовы медиков в Соломенском районе. Бригады выехали", - сообщил мэр Киева.
Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что в следствии падения обломков беспилотника в Соломенском районе Киева произошло возгорание на территории детского сада
"В результате сбития вражеских БпЛА и падения обломков в Соломенском районе произошло возгорание на территории детского сада. Информация о пострадавших уточняется. Задействованы все экстренные службы", - сообщил Попко.
Виталий Кличко сообщил, что возгорание произошло и в помещении детского садика.
"В Соломенском районе, в результате падения обломков БПЛА, произошло возгорание в помещении детсада. Также в этом районе возгорание на открытой территории. Пожарно-спасательная служба на месте", - сообщил Кличко.
По словам Попко, в Соломенском районе в некоторых домах зафиксировано повреждения окон в квартирах.
"В результате сбития вражеских БПЛА в Соломенском районе, в отдельных домах зафиксировано повреждение окон в квартирах. Находитесь в укрытиях, держитесь подальше от окон и стекла. Боевая работа сил ПВО продолжается", - сообщил Попко.
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