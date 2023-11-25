Ночная атака Киева: обломки "Шахедов" упали в двух районах, возник пожар в детском саду

Обломки БпЛА упали в Печерском и Соломенском районах Киева. Экстренные службы выехали на место.

"В Печерском районе столицы падение обломков сбитого БПЛА. Все службы следуют на место. Вызовы медиков в Соломенском районе. Бригады выехали", - сообщил мэр Киева.

Пожар в детском саду

Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что в следствии падения обломков беспилотника в Соломенском районе Киева произошло возгорание на территории детского сада

"В результате сбития вражеских БпЛА и падения обломков в Соломенском районе произошло возгорание на территории детского сада. Информация о пострадавших уточняется. Задействованы все экстренные службы", - сообщил Попко.

Виталий Кличко сообщил, что возгорание произошло и в помещении детского садика.

"В Соломенском районе, в результате падения обломков БПЛА, произошло возгорание в помещении детсада. Также в этом районе возгорание на открытой территории. Пожарно-спасательная служба на месте", - сообщил Кличко.

Взрывами повреждено несколько домов

По словам Попко, в Соломенском районе в некоторых домах зафиксировано повреждения окон в квартирах.

"В результате сбития вражеских БПЛА в Соломенском районе, в отдельных домах зафиксировано повреждение окон в квартирах. Находитесь в укрытиях, держитесь подальше от окон и стекла. Боевая работа сил ПВО продолжается", - сообщил Попко.