У Києві чути вибухи, повідомляють про роботу ППО

У Києві чути вибухи сьогодні вночі, 25 листопада, у столиці оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента.

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу атак дронів-камікадзе на Київ із кількох напрямків.

Також у Київській ОВА повідомляли про роботу сил ППО у передмісті столиці по російських ударних безпілотниках.

У КМВА повідомили про роботу ППО

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що у Києві працюють сили ППО, і закликали до закінчення повітряної тривоги перебувати в укриттях.

Нічна атака росіян 25 листопада

Російські війська в ніч із 24 на 25 листопада зробили чергову спробу атакувати територію України за допомогою дронів-камікадзе, також у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістики.

Декілька груп дронів типу "Шахед" залетіли в повітряний простір України з півночі та півдня. Про вибухи та роботу ППО повідомлялося у Київській та Кіровоградській областях. Більшість ворожих безпілотників летіли у напрямку столиці.