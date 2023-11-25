У Києві чути вибухи, повідомляють про роботу ППО
У Києві чути вибухи сьогодні вночі, 25 листопада, у столиці оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу атак дронів-камікадзе на Київ із кількох напрямків.
Також у Київській ОВА повідомляли про роботу сил ППО у передмісті столиці по російських ударних безпілотниках.
У КМВА повідомили про роботу ППО
У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що у Києві працюють сили ППО, і закликали до закінчення повітряної тривоги перебувати в укриттях.
Нічна атака росіян 25 листопада
Російські війська в ніч із 24 на 25 листопада зробили чергову спробу атакувати територію України за допомогою дронів-камікадзе, також у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістики.
Декілька груп дронів типу "Шахед" залетіли в повітряний простір України з півночі та півдня. Про вибухи та роботу ППО повідомлялося у Київській та Кіровоградській областях. Більшість ворожих безпілотників летіли у напрямку столиці.
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