Нічна атака на Хмельницьку область: під час ліквідації наслідків загинув чоловік

Під час ліквідації наслідків ворожої атаки загинув житель Старокостянтинівської громади Хмельниччини Сергій Лисюк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника начальника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна

"Хмельницька область втратила Героя! Сьогодні вночі, під час ліквідації наслідків ворожої атаки, загинув житель Старокостянтинівської громади Сергій Лисюк", - сказав перший заступник начальника ОВА.

Фото: житель Старокостянтинівської громади Хмельниччини Сергій Лисюк (t.me/khmelnytskaODA)

За його словами, в чоловіка вдома залишилось двоє маленьких дітей.

"Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким Героя! Герої не вмирають! Вони продовжують тримати небо над нами!", - наголосив Тюрін.

Нічна атака на Хмельницьку область

Нагадаємо, що вчора під час третьої масштабної тривоги окупанти здійснили обстріл Хмельницької, Запорізької та Житомирській область пролунали вибухи.

Зокрема, за словами українського президента Володимира Зеленського окупанти цілились по аеродрому у Старокостянтинові.

Відомо, що сили протиповітряної оборони за ввечері 5 серпня та вночі 6 серпня збили 13 крилатих ракет "Калібр", 17 ракет Х-101/Х-555 та 27 дронів.

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