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Ночная атака на Хмельницкую область: во время ликвидации последствий погиб мужчина

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Хмельницкая область, Воскресенье 06 августа 2023 17:39
Ночная атака на Хмельницкую область: во время ликвидации последствий погиб мужчина Фото: оккупанты ночью атаковали Хмельницкую область (facebook.com Сергей Крук)
Автор: Карина Левицкая

Во время ликвидации последствий вражеской атаки погиб житель Староконстантиновской громады Хмельницкой области Сергей Лысюк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя начальника Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина.

"Хмельницкая область потеряла Героя! Сегодня ночью, во время ликвидации последствий вражеской атаки, погиб житель Староконстантиновской громады Сергей Лысюк", - сказал первый заместитель начальника ОВА.Ночная атака на Хмельницкую область: во время ликвидации последствий погиб мужчина

Фото: житель Староконстантиновской общины Хмельницкой области Сергей Лысюк (t.me/khmelnytskaODA)

По его словам, у мужчины дома осталось двое маленьких детей.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким Героя! Герои не умирают! Они продолжают держать небо над нами!", - подчеркнул Тюрин.

Ночная атака на Хмельницкую область

Напомним, что вчера во время третьей масштабной тревоги оккупанты совершили обстрел Хмельницкой, Запорожской и Житомирской область прозвучали взрывы.

В частности, по словам украинского президента Владимира Зеленского оккупанты целились по аэродрому в Староконстантинове.

Известно, что силы противовоздушной обороны вечером 5 августа и ночью 6 августа сбили 13 крылатых ракет "Калибр", 17 ракет Х-101/Х-555 и 27 дронов.

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