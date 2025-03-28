Нічна атака на Харківську область: пошкоджено лікарню та десятки будинків

Атака на Україну

Нагадаємо, що у ніч на 28 березня російські загарбники атакували Одеську область, спричинивши пожежі та поранення. Внаслідок обстрілу загорілися гаражі, господарські споруди, а також пошкоджено кілька приватних будинків.

Того ж дня Росія вдарила по Полтавській області ударними дронами. Перші вибухи в Полтаві пролунали ще ввечері 27 березня, а в деяких районах міста зникло електропостачання.

За даними ДСНС, внаслідок атаки було пошкоджено складські приміщення, адміністративні будівлі та трансформатори на кількох локаціях. Під обстріл потрапили цивільні об'єкти та нафтогазова промисловість.

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