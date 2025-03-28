Ночная атака на Харьковскую область: повреждены больница и десятки домов

Атака на Украину

Напомним, что в ночь на 28 марта российские захватчики атаковали Одесскую область, вызвав пожары и ранения. В результате обстрела загорелись гаражи, хозяйственные постройки, а также повреждены несколько частных домов.

В тот же день Россия ударила по Полтавской области ударными дронами. Первые взрывы в Полтаве прогремели еще вечером 27 марта, а в некоторых районах города исчезло электроснабжение.

По данным ГСЧС, в результате атаки были повреждены складские помещения, административные здания и трансформаторы на нескольких локациях. Под обстрел попали гражданские объекты и нефтегазовая промышленность.

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