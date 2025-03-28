Атака РФ на Полтаву: ворог бив по цивільній інфраструктурі та нафтогазовим об'єктам

Ввечері, 27 березня, російські окупанти масовано атакували дронами Полтаву. Ворог навмисно бив по цивільній інфраструктурі та нафтогазовим об'єктам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

"Російські загарбники здійснили черговий воєнний злочин - застосувавши БпЛА типу "Shahed", масовано атакували Полтаву. Цілеспрямовано били по цивільній інфраструктурі, житловій забудові та адмінбудівлях підприємств нафтогазової промисловості", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі додали, що Росія продовжує брехати про свої устремління до миру, і умисно продовжує нападати на цивільні об'єкти, піддаючи небезпеці мирне населення.

"Окупанти щодня вчиняють воєнні злочини на території України. Вони не мають термінів давності. Їх фіксують, документують та передають до відповідних міжнародних інституцій. Покарання невідворотне", - резюмував Генштаб.