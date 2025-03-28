Атака РФ на Полтаву: ворог бив по цивільній інфраструктурі та нафтогазовим об'єктам
Ввечері, 27 березня, російські окупанти масовано атакували дронами Полтаву. Ворог навмисно бив по цивільній інфраструктурі та нафтогазовим об'єктам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.
"Російські загарбники здійснили черговий воєнний злочин - застосувавши БпЛА типу "Shahed", масовано атакували Полтаву. Цілеспрямовано били по цивільній інфраструктурі, житловій забудові та адмінбудівлях підприємств нафтогазової промисловості", - йдеться у повідомленні.
У Генштабі додали, що Росія продовжує брехати про свої устремління до миру, і умисно продовжує нападати на цивільні об'єкти, піддаючи небезпеці мирне населення.
"Окупанти щодня вчиняють воєнні злочини на території України. Вони не мають термінів давності. Їх фіксують, документують та передають до відповідних міжнародних інституцій. Покарання невідворотне", - резюмував Генштаб.
Обстріл Полтави 27 березня
Нагадаємо, що вчора пізно ввечері, начальник Полтавської ОВА Володимир Когута та місцеві ЗМІ інформували, що у Полтаві пролунали звуки вибухів. Станом на 22:47 вже було відомо про влучання ворожих безпілотників.
Також місцеві мешканці інформували, що після вибухів в частині міста зникло світло. Згодом Когута повідомляв, що електропостачання поступово відновлюється.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.