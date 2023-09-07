Ночная атака дронов по Украине: силы ПВО уничтожили 25 "Шахедов"
Российская Федерация атаковала Сумскую и Одесскую области ударными беспилотниками сегодня ночью, 7 сентября. Силы ПВО "приземлили" 25 вражеских БПЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Оккупанты выпустили несколько групп ударных беспилотников типа Shahed-136/131 с северного, юго-восточного и южного направлений (Курск, Приморско-Ахтарск – РФ, мыс Чауда – временно оккупированный Крым).
Всего российские войска атаковали Украину 33 "Шахедами". В командовании Воздушных сил отмечают, что большинство дронов летело в направлении южных районов Одесской области.
"По результатам боевой работы силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожено 25 Shahed-136/131", - говорится в сообщении.
Атака дронов по Украине
В последние недели оккупанты усилили ночные атаки по Одесской области. В результате удара россиянами по Одесской области ночью 7 сентября один человек получил ранение.
Также, взрывы раздавались в Сумской области. На территории региона работали силы противовоздушной обороны.
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