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Нічна атака дронів по центру Харкова: що відомо

Фото: наслідки російської атаки дронами на Харків вночі 1 серпня (facebook DSNSKHARKIV)
Автор: Максим Шушко

Російська окупаційна армія сьогодні вночі, 1 серпня, завдала ударів по Салтівському та Шевченківському районах Харкова за допомогою безпілотників. Влучили в гуртожиток і у спортивний об'єкт. Поранено чоловіка.

Усі подробиці нічної атаки росіян на Харків та область читайте у матеріалі РБК-Україна.

За даними начальника поліції Харківської області Володимира Тимошко, Російська Федерація випустила по місту 7 "шахедів". Зруйновані дві будівлі.

Влучання в гуртожиток

Відомо, що один із безпілотників влучив у триповерхову будівлю навчального закладу Салтівського району. У ДСНС повідомили, що сталась часткова руйнація конструкцій 2-го і 3-го поверхів, перекриття та даху. У будівлі попередньо не було людей.

Внаслідок влучання сталася пожежа площею близько 200 кв.м. На місці події працювало 9 одиниць техніки та 50 рятувальників. В ДСНС опублікували фото наслідків:

 

Влучання по спортивному об'єкту

На території спортивного об'єкту в Шевченківському районі міста зафіксували 3 влучання. У державній службі надзвичайних ситуацій зазначили, що внаслідок атаки двоповерхову будівлю частково пошкоджено.

Поранено чоловіка

Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко повідомив, що внаслідок влучання безпілотника по спортивному об'єкту в Шевченківському районі поранено охоронця. Його госпіталізували.

Російські обстріли Харкова

Російська окупаційна армія сьогодні вночі, 1 серпня, завдала серії ударів по Харкову за допомогою дронів-камікадзе. За даними ЗМІ, після серії вибухів у місті спостерігаються перебої зі світлом, також у деяких районах зникло водопостачання.

Днем раніше, 31 липня, у Харкові внаслідок російського ракетного удару з комплексу С-300 постраждала щонайменше одна людина.

 

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атака дронівхарков