Ночная атака дронов по центру Харькова: что известно

По данным начальника полиции Харьковской области Владимира Тимошко, Российская Федерация выпустила по городу 7 "шахедов". Разрушены два здания.

Попадание в общежитие

Известно, что один из беспилотников попал в трехэтажное здание учебного заведения Салтовского района. В ГСЧС сообщили, что произошло частичное разрушение конструкций 2-го и 3-го этажей, перекрытия и крыши. В здании предварительно не было людей.

В результате попадания произошел пожар площадью около 200 кв.м. На месте происшествия работали 9 единиц техники и 50 спасателей. В ГСЧС опубликовали фото последствий:

Попадание по спортивному объекту

На территории спортивного объекта в Шевченковском районе города зафиксировали 3 попадания. В государственной службе чрезвычайных ситуаций отметили, что в результате атаки двухэтажное здание частично повреждено.

Ранен мужчина

Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил, что в результате попадания беспилотника по спортивному объекту в Шевченковском районе ранен охранник. Его госпитализировали.

Российские обстрелы Харькова

Российская оккупационная армия сегодня ночью, 1 августа, нанесла серию ударов по Харькову с помощью дронов-камикадзе. По данным СМИ, после серии взрывов в городе наблюдаются перебои со светом, также в некоторых районах исчезло водоснабжение.

Днем ранее, 31 июля, в Харькове в результате российского ракетного удара из комплекса С-300 пострадал по меньшей мере один человек.