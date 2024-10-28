Нічна атака дронів на Київську область: є збиті цілі

Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури вдалося уникнути, постраждалих серед цивільного населення немає.

Проте, у результаті падіння уламків у одному з районів області постраждав приватний будинок: вибито вікна та пошкоджено територію навколо. Також сталося невелике загоряння трав'яного покриву, яке було швидко ліквідоване.

Оперативні служби продовжують працювати на місцях, фіксуючи наслідки атаки. У регіоні продовжується повітряна тривога, і жителям рекомендується залишатися в укриттях.