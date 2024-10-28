RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Ночная атака дронов на Киевскую область: есть сбитые цели

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Сегодня ночью россияне снова атаковали Киевскую область с помощью беспилотников. Противовоздушная оборона региона работала, и несколько вражеских целей были сбиты.

Об этом заявил начальник Киевской ОВД Руслан Кравченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОВА.

Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры удалось избежать, пострадавших среди гражданского населения нет.

Однако, в результате падения обломков в одном из районов области пострадал частный дом: выбиты окна и повреждена территория вокруг. Также произошло небольшое возгорание травяного покрова, которое было быстро ликвидировано.

Оперативные службы продолжают работать на местах, фиксируя последствия атаки. В регионе продолжается воздушная тревога, и жителям рекомендуется оставаться в укрытиях.

Атака дронов

Россияне уже несколько ночей атакуют территорию Украины беспилотниками.

27 октября россияне снова совершили масштабную атаку на Украину, используя дроны-камикадзе типа "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога, а силы ПВО работают над защитой.

Минувшей ночьювоенные обезвредили 80 ударных беспилотников, атаковавших украинские территории в течение ночи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская областьВойна России против УкраиныВойна в Украине