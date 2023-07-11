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Нічна атака дронів: у Київській області пошкоджені госпспоруди, сталася пожежа

Фото: на Київщині через падіння уламків БПЛА сталася пожежа і є пошкодження будівель (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В одному з населених пунктів Київської області внаслідок падіння уламків БПЛА противника під час відбиття нічної атаки "Шахедів" зафіксовано пошкодження споруд приватного домоволодіння, і сталася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ України.

Дані про можливих постраждалих нині не надходили.

"Уламки "Шахедів" були виявлені в одному із населених пунктів області. Пошкоджено вікна та господарські споруди приватного домоволодіння, виникло загоряння трав'яного настилу", - розповіли правоохоронці.

На місці події йде робота поліції та екстрених служб.

Наслідки падіння уламків збитих ворожих дронів у Київській області 11 липня (фото: t.me/mvs_ukraine)

Повітряна атака РФ вночі 11 липня

Російські війська цієї ночі знову атакували територію України за допомогою ударних БПЛА і ракет. У низці областей була оголошена повітряна тривога.

Пізніше стало відомо про роботу ППО на підступах до Києва та в області. Крім цього, повідомлялося про вибухи в Черкаській та Одеській областях, ймовірно також через роботу протиповітряної оборони.

Близько пів на шосту ранку в Київській міській військовій адміністрації поінформували, що всі ворожі "Шахеди" були збиті в повітряному просторі навколо столиці.

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Київська областьатака дронів