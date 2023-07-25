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Нічна атака дронів на Київ: сили ППО збили всі ворожі цілі на підльоті до столиці

Фото: ППО збила всі "шахеди", які летіли на Київ (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Сили протиповітряної оборони на підльоті до Києва знищили всі "Шахеди", якими Росія атакувала столицю сьогодні вночі, 25 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА.

Російська окупаційна армія атакувала столицю України іранськими ударними дронами "Шахед". Це вже шоста атака дронів на Київ за цей місяць

"Силами і засобами ППО усі повітряні цілі були своєчасно виявлені та знищені на підльоті до Києва", - зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

За попередньою інформацією Київської міської військової адміністрації в столиці обійшлося без жертв та руйнувань.

Атака дронів на Київську область

Російські війська в останні місяці посилили комбіновані атаки на Київ та область із застосуванням дронів-камікадзе та ракет різних типів. Неподалік столиці сьогодні вночі було чути вибухи.

Вночі 2 липня російські окупанти атакували Україну "Шахедами". У Києві та області було гучно через роботу ППО.

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атака дронівКиївПВО