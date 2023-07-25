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Ночная атака дронов на Киев: силы ПВО сбили все враждебные цели на подлете в столицу

Фото: ПВО сбила все "шахеды", летевшие на Киев (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Силы противовоздушной обороны на подлете в Киев уничтожили все "Шахеды", которыми Россия атаковала столицу сегодня ночью, 25 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КМВА.

Российская оккупационная армия атаковала столицу Украины иранскими ударными дронами "Шахед". Это уже шестая атака дронов на Киев за этот месяц

"Силами и средствами ПВО все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены на подлете в Киев", – отметил начальник КМВА Сергей Попко.

По предварительной информации Киевской городской военной администрации, в столице обошлось без жертв и разрушений.

Атака дронов на Киевскую область

Российские войска в последние месяцы усилили комбинированные атаки на Киев и область с применением дронов-камикадзе и ракет разных типов. Недалеко от столицы сегодня ночью были слышны взрывы.

Ночью 2 июля российские кафиры атаковали Украину "Шахедами". В Киеве и области было громко из-за работы ПВО.

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атака дроновКиевПВО