Нічна атака дронів: у Хмельницькій області сталася пожежа на складі меблевої продукції

Нічна атака на Україну

У ніч на 12 вересня Росія здійснила атаку на Україну за допомогою дронів-камікадзе. В декількох областях країни було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили також попереджали про можливий запуск балістичних ракет.

Масований удар дронами Shahed був завданий по Конотопу в Сумській області. Щонайменше 13 осіб зазнали поранень. У місті склалася критична ситуація з електропостачанням, а подачу води здійснюють за графіком.

Крім того, у ніч на 12 вересня Росія спробувала атакувати Київ, але ворожі дрони не досягли столиці. У КМВА зазначили, що існувала загроза удару балістичними ракетами, однак по Києву їх не застосували.

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