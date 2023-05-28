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Нічна атака дронів. У Генштабі уточнили кількість знищених "Шахедів"

Фото: У Генштабі уточнили кількість знищених "Шахедів" (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Генеральний штаб Збройних сил України уточнив кількість збитих дронів, які атакували територію нашої країни в ніч на 28 травня. Так, сили ППО ліквідували 58 із 59 "Шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу у Facebook.

"За уточненою інформацією, цієї доби, вночі, російська федерація завдала чергового масованого удару по території України, застосувавши іранські ударні БпЛА “Shahed”, 58 із 59 було знищено нашими захисниками", - йдеться в повідомленні.

Нічна атака дронів на Київ

Сьогодні вночі рашисти атакували Україну найбільшою кількістю дронів з початку повномасштабного вторгнення. Спочатку повідомлялося, що сили ППО збили 52 з 54 дронів, вироблених в Ірані.

При цьому в районі Києва українські військові знищили понад 40 дронів. У чотирьох різних районах столиці через падіння уламків безпілотників сталися руйнування і пожежа. Унаслідок російської атаки одна людина загинула, ще двоє - дістали поранення.

У ЄС пообіцяли притягнути до відповідальності керівництво Росії за терор українців, включаючи атаки на Київ та Дніпро.

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Війна Росії проти УкраїниГенштаб ВСУ