ЄС пообіцяв притягнути до відповідальності керівництво РФ за атаки на Київ та Дніпро
У Європейському союзі відреагували на останні російські атаки по Дніпру та Києву. У Брюсселі пообіцяли притягнути до відповідальності керівництво Росії за терор українського цивільного населення.
Про це заявила прес-секретар зовнішньополітичної служби ЄС Набіла Массралі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її повідомлення у Twitter .
"Варварські напади Росії продовжуються, вбиваючи і тероризуючи цивільне населення: напад на лікарню в Дніпрі, тепер у Києві на світанку Дня Києва. Керівництво і винні будуть притягнуті до відповідальності", - заявила вона.
При цьому представниця ЄС додала, що Брюссель, як і раніше, готовий допомогти Україні захистити себе.
Нічна атака дронів на Київ
Вночі 28 травня окупанти атакували Україну найбільшою кількістю дронів з початку повномасштабного вторгнення. Українські сили ППО збили 52 з 54 дронів.
При цьому в столичному районі військові знищили понад 40 дронів. У Києві в чотирьох різних районах упали уламки безпілотників, унаслідок чого в Голосіївському районі почалася пожежа, а в Печерському районі були руйнування. Одна людина загинула, ще двоє - дістали поранення.
Атака на Дніпро
26 травня російські окупанти завдали ракетного удару по поліклініці та ветеринарній клініці у Дніпрі. На місці події виникла пожежа, пошкодження також отримали сусідні будинки та автомобілі.
Всі подробиці ракетної атаки по Дніпру читайте у матеріалі РБК-Україна.
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