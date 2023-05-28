ЄС пообіцяв притягнути до відповідальності керівництво РФ за атаки на Київ та Дніпро

У Європейському союзі відреагували на останні російські атаки по Дніпру та Києву. У Брюсселі пообіцяли притягнути до відповідальності керівництво Росії за терор українського цивільного населення.

Про це заявила прес-секретар зовнішньополітичної служби ЄС Набіла Массралі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її повідомлення у Twitter .

"Варварські напади Росії продовжуються, вбиваючи і тероризуючи цивільне населення: напад на лікарню в Дніпрі, тепер у Києві на світанку Дня Києва. Керівництво і винні будуть притягнуті до відповідальності", - заявила вона.

При цьому представниця ЄС додала, що Брюссель, як і раніше, готовий допомогти Україні захистити себе.

Нічна атака дронів на Київ

Вночі 28 травня окупанти атакували Україну найбільшою кількістю дронів з початку повномасштабного вторгнення. Українські сили ППО збили 52 з 54 дронів.

При цьому в столичному районі військові знищили понад 40 дронів. У Києві в чотирьох різних районах упали уламки безпілотників, унаслідок чого в Голосіївському районі почалася пожежа, а в Печерському районі були руйнування. Одна людина загинула, ще двоє - дістали поранення.

Атака на Дніпро

26 травня російські окупанти завдали ракетного удару по поліклініці та ветеринарній клініці у Дніпрі. На місці події виникла пожежа, пошкодження також отримали сусідні будинки та автомобілі.

Всі подробиці ракетної атаки по Дніпру читайте у матеріалі РБК-Україна.