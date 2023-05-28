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Ночная атака дронов. В Генштабе уточнили количество уничтоженных "Шахедов"

Фото: В Генштабе уточнили количество уничтоженных "Шахедов" (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины уточнил количество сбитых дронов, которые атаковали территорию нашей страны в ночь на 28 мая. Так, силы ПВО ликвидировали 58 из 59 "Шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба в Facebook.

"По уточненной информации, в эти сутки, ночью, РФ нанесла очередной массированный удар по территории Украины, применив иранские ударные БпЛА Shahed, 58 из 59 были уничтожены нашими защитниками", - говорится в сообщении.

Ночная атака дронов на Киев

Сегодня ночью рашисты атаковали Украину самым большим количеством дронов с начала полномасштабного вторжения. Изначально сообщалось, что силы ПВО сбили 52 из 54 дронов, произведенных в Иране.

При этом в районе Киева украинские военные уничтожили более 40 дронов. В четырех разных районах столицы из-за падения обломков беспилотников произошли разрушения и пожар. В результате российской атаки один человек погиб, еще два - получили ранения.

В ЕС пообещали привлечь к ответственности руководство России за террор украинцев, включая атаки на Киев и Днепр.

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Война России против УкраиныГенштаб ВСУ