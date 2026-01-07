ua en ru
Ср, 07 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Венесуела Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Нічна атака дронів на Дніпро: кількість постраждалих зросла

Дніпро, Середа 07 січня 2026 19:33
UA EN RU
Нічна атака дронів на Дніпро: кількість постраждалих зросла Фото: Росія вдарила по Дніпру дронами (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Іван Носальський

Внаслідок масованої російської атаки на Дніпро в ніч на 7 січня постраждали 10 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислава Гайваненка в Telegram.

"У Дніпрі через нічну атаку, за уточненими даними, постраждали 10 осіб", - написав Гайваненко.

Також він уточнив, що сьогодні через атаки російських окупантів у Нікопольському районі постраждали 14 осіб. Вони всі на амбулаторному лікуванні. Окупанти атакували район артилерією та FPV-дронами.

У Васильківській громаді внаслідок ударів окупантів загорілися два будинки. Загинула 77-річна жінка, ще троє людей постраждали.

Удар по Дніпру

Нагадаємо, російські війська 7 січня вночі масовано атакували Дніпро ударними безпілотниками. Унаслідок обстрілу в місті виникли пожежі та зафіксовано руйнування.

Згідно з останніми даними від Гайваненка, поранення дістали семеро людей. Серед них дві дівчинки: 8-річна постраждала приходить до тями вдома, 16-річна госпіталізована в стані середньої тяжкості.

Пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, приватний будинок, адміністративні будівлі, цивільні автомобілі та газопровід. Також удари безпілотників припали на Васильківську громаду Синельниківського району, де загорівся приватний будинок.

Варто зауважити, що загалом у ніч на 7 січня російські окупанти застосували для атаки на Україну 95 ударних дронів типу Shahed, "Гербера" та безпілотники інших типів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Днипро Війна в Україні Атака дронів
Новини
Росія "крутить носом" в переговорах, але союзники можуть його відкрутити, - Зеленський
Росія "крутить носом" в переговорах, але союзники можуть його відкрутити, - Зеленський
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка