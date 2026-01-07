Нічна атака дронів на Дніпро: кількість постраждалих зросла

Внаслідок масованої російської атаки на Дніпро в ніч на 7 січня постраждали 10 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислава Гайваненка в Telegram.

"У Дніпрі через нічну атаку, за уточненими даними, постраждали 10 осіб", - написав Гайваненко. Також він уточнив, що сьогодні через атаки російських окупантів у Нікопольському районі постраждали 14 осіб. Вони всі на амбулаторному лікуванні. Окупанти атакували район артилерією та FPV-дронами. У Васильківській громаді внаслідок ударів окупантів загорілися два будинки. Загинула 77-річна жінка, ще троє людей постраждали.