Нічна атака дронів на Дніпро: кількість постраждалих зросла
Внаслідок масованої російської атаки на Дніпро в ніч на 7 січня постраждали 10 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислава Гайваненка в Telegram.
"У Дніпрі через нічну атаку, за уточненими даними, постраждали 10 осіб", - написав Гайваненко.
Також він уточнив, що сьогодні через атаки російських окупантів у Нікопольському районі постраждали 14 осіб. Вони всі на амбулаторному лікуванні. Окупанти атакували район артилерією та FPV-дронами.
У Васильківській громаді внаслідок ударів окупантів загорілися два будинки. Загинула 77-річна жінка, ще троє людей постраждали.
Удар по Дніпру
Нагадаємо, російські війська 7 січня вночі масовано атакували Дніпро ударними безпілотниками. Унаслідок обстрілу в місті виникли пожежі та зафіксовано руйнування.
Згідно з останніми даними від Гайваненка, поранення дістали семеро людей. Серед них дві дівчинки: 8-річна постраждала приходить до тями вдома, 16-річна госпіталізована в стані середньої тяжкості.
Пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, приватний будинок, адміністративні будівлі, цивільні автомобілі та газопровід. Також удари безпілотників припали на Васильківську громаду Синельниківського району, де загорівся приватний будинок.
Варто зауважити, що загалом у ніч на 7 січня російські окупанти застосували для атаки на Україну 95 ударних дронів типу Shahed, "Гербера" та безпілотники інших типів.