Ночная атака дронов на Днепр: число пострадавших возросло

В результате массированной российской атаки на Днепр в ночь на 7 января пострадали 10 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Владислава Гайваненко в Telegram.

"В Днепре из-за ночной атаки, по уточненным данным, пострадали 10 человек", - написал Гайваненко. Также он уточнил, что сегодня из-за атак российских оккупантов в Никопольском районе пострадали 14 человек. Они все на амбулаторном лечении. Оккупанты атаковали район артиллерией и FPV-дронами. В Васильковской общине в результате ударов оккупантов загорелись два дома. Погибла 77-летняя женщина, еще три человека пострадали.