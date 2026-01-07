ua en ru
Ср, 07 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Ночная атака дронов на Днепр: число пострадавших возросло

Днепр, Среда 07 января 2026 19:33
UA EN RU
Ночная атака дронов на Днепр: число пострадавших возросло Фото: Россия ударила по Днепру дронами (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Иван Носальский

В результате массированной российской атаки на Днепр в ночь на 7 января пострадали 10 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Владислава Гайваненко в Telegram.

"В Днепре из-за ночной атаки, по уточненным данным, пострадали 10 человек", - написал Гайваненко.

Также он уточнил, что сегодня из-за атак российских оккупантов в Никопольском районе пострадали 14 человек. Они все на амбулаторном лечении. Оккупанты атаковали район артиллерией и FPV-дронами.

В Васильковской общине в результате ударов оккупантов загорелись два дома. Погибла 77-летняя женщина, еще три человека пострадали.

Удар по Днепру

Напомним, российские войска 7 января ночью массированно атаковали Днепр ударными беспилотниками. В результате обстрела в городе возникли пожары и зафиксированы разрушения.

Согласно последним данным от Гайваненко, ранения получили семь человек. Среди них две девочки: 8-летняя пострадавшая приходит в себя дома, 16-летняя госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Повреждены многоэтажные жилые дома, частный дом, административные здания, гражданские автомобили и газопровод. Также удары беспилотников пришлись по Васильковской громаде Синельниковского района, где загорелся частный дом.

Стоит заметить, что всего в ночь на 7 января российские оккупанты применили для атаки на Украину 95 ударных дронов типа Shahed, "Гербера" и беспилотники других типов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Днипро Война в Украине Атака дронов
Новости
Россия "крутит носом" в переговорах, но союзники могут его открутить, - Зеленский
Россия "крутит носом" в переговорах, но союзники могут его открутить, - Зеленский
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка