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Нічна атака дронами та ракетами: як відпрацювали сили ППО

Фото: ППО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ніна Єланська

У ніч на 9 вересня 2024 року російські війська здійснили чергову атаку дронами та ракетами по Україні. ППО працювала у Київській, Черкаській, Сумській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Для атаки ворог використав 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 8 ударних безпілотників типу "Shahed". Пуски ракет та БПЛА здійснювалися з повітряного простору Курської області РФ та окупованих територій Донеччини.

В результаті протиповітряного бою українські сили ППО збили 2 керовані ракети Х-59/69 та 6 ударних БпЛА "Shahed". Ще 2 безпілотники були втрачені на території України, ймовірно, через вплив засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Одна з ракет Х-59/69 також не досягла цілі завдяки активній протидії ППО.

В КМДА розповіли про роботу ППО вночі. На Київ ворожі дрони заходили після опівночі кількома хвилями. Повітряна тривога тривала понад годину. Однак на зараз відомо, що під час нічної атаки столиця не зазнала пошкоджень, інформації про поранених не надходила.

 

Вчора, 8 вересня, на фронті було зафіксовано 164 бойових зіткнення. Найбільше боїв відбулось на Покровському та Курахівському напрямках. Про це повідомили у Генштабі України. Відомо, що за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали 11 ударів по локаціях особового складу ворога та ОВТ. Українські захисники вразили 2 артилерійські системи та один засіб ППО російських загарбників

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Атака дронів