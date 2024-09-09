Ночная атака дронами и ракетами: как отработали силы ПВО

Для атаки враг использовал 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 8 ударных беспилотников типа "Shahed". Пуски ракет и БПЛА осуществлялись с воздушного пространства Курской области РФ и оккупированных территорий Донбасса.

В результате противовоздушного боя украинские силы ПВО сбили 2 управляемые ракеты Х-59/69 и 6 ударных БпЛА "Shahed". Еще 2 беспилотника были потеряны на территории Украины, вероятно, из-за влияния средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Одна из ракет Х-59/69 также не достигла цели благодаря активному противодействию ПВО.

В КГГА рассказали о работе ПВО ночью. В Киев вражеские дроны заходили после полуночи несколькими волнами. Воздушная тревога продолжалась больше часа. Однако сейчас известно, что во время ночной атаки столица не получила повреждений, информации о раненых не поступала.