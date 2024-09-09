RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ночная атака дронами и ракетами: как отработали силы ПВО

Фото: ППО (Виталий Носач, РБК-Украіина)
Автор: Нина Еланская

В ночь на 9 сентября 2024 года российские войска совершили очередную атаку дронами и ракетами по Украине. ПВО работала в Киевской, Черкасской, Сумской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Для атаки враг использовал 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 8 ударных беспилотников типа "Shahed". Пуски ракет и БПЛА осуществлялись с воздушного пространства Курской области РФ и оккупированных территорий Донбасса.

В результате противовоздушного боя украинские силы ПВО сбили 2 управляемые ракеты Х-59/69 и 6 ударных БпЛА "Shahed". Еще 2 беспилотника были потеряны на территории Украины, вероятно, из-за влияния средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Одна из ракет Х-59/69 также не достигла цели благодаря активному противодействию ПВО.

В КГГА рассказали о работе ПВО ночью. В Киев вражеские дроны заходили после полуночи несколькими волнами. Воздушная тревога продолжалась больше часа. Однако сейчас известно, что во время ночной атаки столица не получила повреждений, информации о раненых не поступала.

 

Вчера, 8 сентября, на фронте было зафиксировано 164 боевых столкновения. Больше всего боев произошло на Покровском и Кураховском направлениях. Об этом сообщили в Генштабе Украины. Известно, что за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 11 ударов по локациям личного состава врага и ВВТ. Украинские защитники поразили две артиллерийские системы и одно средство ПВО российских захватчиков

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Атака дронов