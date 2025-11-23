Нічна атака на Дніпро: кількість постраждалих зросла до 14 осіб

Атака на Дніпро

Нагадаємо, в ніч на 23 листопада росіяни атакували Дніпропетровську область безпілотниками. Внаслідок удару в місті виникли пожежі у багатоповерхівці та приватній оселі.

Атака на Україну 22 листопада

Крім того, в ніч на 22 листопада російські війська знову завдали ударів по Україні, використовуючи ударні безпілотники. Під атаками опинилися насамперед східні та південні регіони країни.

Вранці стало відомо, що один зі щільних ударів припав на пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією. Внаслідок атаки об’єкт зазнав пошкоджень і тимчасово припинив роботу. Прикордонники повідомили, що наразі тривають усі необхідні роботи для усунення наслідків обстрілу та відновлення діяльності пункту. Водночас громадян закликали обирати інші найближчі переходи для перетину кордону, поки "Орлівка" залишається недоступною.

Одночасно Повітряні сили ЗСУ повідомили про подальшу загрозу застосування російських ракет і балістичних засобів ураження. Радари зафіксували швидкісну повітряну ціль південніше Павлограда Дніпропетровської області, що рухалася у напрямку північного заходу.