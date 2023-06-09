Нічна атака була змішаною. Гуменюк пояснила мету російських окупантів

Росіяни в ніч на 9 червня випустили по Україні ракети та дрони. Окупанти намагаються виснажити населення та протиповітряну оборону нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Вона була переважно мішаного типу і розтягнута в часі. Якщо згадати, що розпочалися сигнали повітряних тривог з того, що активізувалися морські ракетоносії, зокрема, підводний, який перебував на чергуванні", - заявила речниця.

Вона зазначила, що росіяни могли провести ротацію кораблів, оскільки виявити пуски з підводних човнів найскладніше.

Гуменюк вважає, що метою сьогоднішньої нічної атаки окупантів було виснаження українців. Про це свідчить і траєкторія ракет.

"Над Миколаївщиною знищили одну ракету Х-101, яку ворог спрямував у центральні регіони. Загалом уся траєкторія ракет свідчила про те, що вони намагаються виснажувати і населення України, тому що залучені були фактично всі регіони і системи ППО", - сказала Гуменюк.

Чергова атака

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російська армія цієї ночі випустила по Україні 16 дронів-камікадзе з південного напрямку та 6 крилатих ракет з району Каспійського моря. Сили ППО збили 4 ракети та 10 "Шахедів", а також 4 інших безпілотники росіян.

Через падіння уламків у Житомирській області зруйнований житловий будинок. Внаслідок атаки одна людина загинула, троє отримали поранення.

Детальніше про наслідки нічної атаки російських окупантів - у матеріалі РБК-Україна.

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