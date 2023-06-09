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Ночная атака была смешанной. Гуменюк объяснила цель российских оккупантов

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Одесса, Пятница 09 июня 2023 09:38
Ночная атака была смешанной. Гуменюк объяснила цель российских оккупантов Фото: спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне в ночь на 9 июня выпустили по Украине ракеты и дроны. Оккупанты пытаются истощить население и противовоздушную оборону нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

"Она была преимущественно смешанного типа и растянута по времени. Если вспомнить, что начались сигналы воздушных тревог с того, что активизировались морские ракетоносители, в частности, подводный, находившийся на дежурстве", - заявила спикер.

Она отметила, что россияне могли провести ротацию кораблей, поскольку выявить пуски с подлодок сложнее всего.

Гуменюк считает, что целью сегодняшней ночной атаки оккупантов было истощение украинцев. Об этом свидетельствует и траектория ракет.

"Над Николаевской областью уничтожили одну ракету Х-101, которую враг направил в центральные регионы. В целом, вся траектория ракет свидетельствовала о том, что они пытаются истощать и население Украины, потому что привлечены были фактически все регионы и системы ПВО", - сказала Гуменюк.

Очередная атака

Воздушные силы ВСУ сообщили, что российская армия этой ночью выпустила по Украине 16 дронов-камикадзе с южного направления и 6 крылатых ракет из района Каспийского моря. Силы ПВО сбили 4 ракеты и 10 "Шахедов", а также 4 других беспилотника россиян.

Из-за падения обломков в Житомирской области разрушен жилой дом. В результате атаки один человек погиб, трое получили ранения.

Детальнее о последствиях ночной атаки российских оккупантов - в материале РБК-Украина.

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