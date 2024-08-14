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Ночная атака на аэродромы РФ. Спутник зафиксировал последствия ударов по "Борисоглебску"

Среда 14 августа 2024 17:30
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Ночная атака на аэродромы РФ. Спутник зафиксировал последствия ударов по "Борисоглебску" Иллюстративное изображение (росСМИ)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 14 августа беспилотники атаковали четыре вражеских военных аэродрома на территории Российской Федерации (РФ). Спутник зафиксировал последствия поражения по "Борисоглебску", который расположен в Воронежской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Схемы".

На спутниковых снимках Planet Labs можно увидеть, что БпЛА атаковали северо-западную часть аэродрома. В частности было разрушено несколько ангаров. Вероятно, там находилась техническо-эксплуатационная часть, которая занимается ремонтом и обслуживанием самолетов.

"Схемы" добавляют, что на аэродроме базируются:

  • Су-25;
  • Су-30;
  • Су-34;
  • Су-35.

Фото: спутник зафиксировал последствия ударов по "Борисоглобскому" (t.me/cxemu)

Атака на российские аэродромы в ночь на 14 августа

Сегодня, российское Министерство обороны пожаловалось на атаку дронов. Якобы, противовоздушная оборона "уничтожила" более 117 БпЛА, среди которых 37 в Курской и Воронежской областях, а также 11 над Нижегородской областью.

Между тем местные паблики утверждали о мощных взрывах в Воронеже, а также огонь, который охватил "Борисоглебск". В частности были сведения, что целью удара также могла стать авиабаза "Балтимор".

Позже источники РБК-Украина рассказали, что Служба безопасности Украины (СБУ) и Силы обороны отработали по четырем аэродромам, среди которых "Ворожен", "Курск", "Саваслейка" и "Борисоглебск".

Подробнее о ночной атаке - в материале РБК-Украина "Не только "Саваслейка". Что известно о крупнейшей атаке Украины на аэродромы РФ"

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