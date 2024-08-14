Ночная атака на аэродромы РФ. Спутник зафиксировал последствия ударов по "Борисоглебску"
В ночь на 14 августа беспилотники атаковали четыре вражеских военных аэродрома на территории Российской Федерации (РФ). Спутник зафиксировал последствия поражения по "Борисоглебску", который расположен в Воронежской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Схемы".
На спутниковых снимках Planet Labs можно увидеть, что БпЛА атаковали северо-западную часть аэродрома. В частности было разрушено несколько ангаров. Вероятно, там находилась техническо-эксплуатационная часть, которая занимается ремонтом и обслуживанием самолетов.
"Схемы" добавляют, что на аэродроме базируются:
- Су-25;
- Су-30;
- Су-34;
- Су-35.
Фото: спутник зафиксировал последствия ударов по "Борисоглобскому" (t.me/cxemu)
Атака на российские аэродромы в ночь на 14 августа
Сегодня, российское Министерство обороны пожаловалось на атаку дронов. Якобы, противовоздушная оборона "уничтожила" более 117 БпЛА, среди которых 37 в Курской и Воронежской областях, а также 11 над Нижегородской областью.
Между тем местные паблики утверждали о мощных взрывах в Воронеже, а также огонь, который охватил "Борисоглебск". В частности были сведения, что целью удара также могла стать авиабаза "Балтимор".
Позже источники РБК-Украина рассказали, что Служба безопасности Украины (СБУ) и Силы обороны отработали по четырем аэродромам, среди которых "Ворожен", "Курск", "Саваслейка" и "Борисоглебск".
Подробнее о ночной атаке - в материале РБК-Украина "Не только "Саваслейка". Что известно о крупнейшей атаке Украины на аэродромы РФ"
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