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После ничьи "Шахтера" с "Селтиком" Украина опередила Россию в рейтинге УЕФА

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Четверг 15 сентября 2022 20:16
После ничьи "Шахтера" с "Селтиком" Украина опередила Россию в рейтинге УЕФА Фото: Михаил Мудрик спас "Шахтер" от поражения (shakhtar.com)
Автор: Сергей Новиков

Украина после ничьи футбольного клуба "Шахтер" с шотландским "Селтиком" в Лиге чемпионов опередила Россию в таблице коэффициентов УЕФА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на таблицу УЕФА.

Так, Украина поднялась на 15-е место в рейтинге, набрав уже 26,300 балла. Россия, имеющая в активе 26,215 балла, опустилась на 16-ю позицию. На 14-й строчке идет Швейцария (26, 925 балла).

После ничьи &quot;Шахтера&quot; с &quot;Селтиком&quot; Украина опередила Россию в рейтинге УЕФА

Обогнать Украину клубы из РФ в этом сезоне не смогут, поскольку отстранены от розыгрыша еврокубков.

Украине важно оказаться по итогам сезона не ниже 11-го места, которое с большой вероятностью позволит чемпиону страны напрямую попасть в групповой раунд Лиги чемпионов.

Напомним, "Шахтер" сыграл вничью 1:1 с шотландским "Селтиком" во втором туре группового раунда Лиги чемпионов.

Ранее клуб Рината Ахметова раскритиковал решение FIFA продать трансляцию Чемпионата Мира россиянам

"Шахтер" против не только участия российских клубов в европейских соревнованиях, но и призывает исключить россию из всех международных соревнований, включая те, что под эгидой UEFA и FIFA.

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