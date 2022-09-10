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"Шахтер" возмущен решением ФИФА продать трансляцию чемпионата мира россиянам

Новина українською →
Суббота 10 сентября 2022 19:40
"Шахтер" возмущен решением ФИФА продать трансляцию чемпионата мира россиянам Фото: "Шахтер" возмущен решением ФИФА продать трансляцию чемпионата мира россиянам (Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Представители ФК "Шахтер" возмущены решением ФИФА продать право на трансляцию матчей чемпионата мира в Катаре (декабрь 2022 года) россиянам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление клуба.

"Мы разъярены. Страна-агрессор должна быть изолирована. Мы против не только участия российских клубов в европейских соревнованиях, но и также призываем исключить Россию из всех международных соревнований, включая те, что под эгидой УЕФА и ФИФА. Мировое спортивное сообщество наконец-то должно объединиться в этом вопросе и исключить Россию из всех организаций и заблокировать ее сотрудничество со спонсорами. Особенно это касается продажи телевизионных прав", - говорится в заявлении клуба.

"Горняки" выступают против того, чтобы в стране-терроре показывали какие-то игры, особенно Лиги чемпионов.

"Россия должна стать государством - изгоем, пока украинцы гибнут от рук ее солдат, а в Европе она развязала страшную войну", - говорится в заявлении представителей "Шахтера".

напомним, ранее стало известно, что ФИФА продала права на трансляцию игр чемпионата мира-2022 трем каналам в России, как государственные являются инструментами пропаганды геноцида украинцев. Телеканалы РФ также транслируют турниры УЕФА - Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

"Шахтер" выступает в турнире Лиги чемпионов.

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