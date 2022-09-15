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Після нічиєї "Шахтаря" з "Селтіком" Україна випередила Росію в рейтингу УЄФА

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Четвер 15 вересня 2022 20:16
Після нічиєї "Шахтаря" з "Селтіком" Україна випередила Росію в рейтингу УЄФА Фото: Михайло Мудрик врятував "Шахтар" від поразки (shakhtar.com)
Автор: Сергей Новиков

Україна після нічиєї футбольного клубу "Шахтар" з шотландським "Селтіком" у Лізі чемпіонів випередила Росію у таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на таблицю УЄФА.

Так, Україна піднялася на 15-те місце в рейтингу, набравши вже 26,300 бала. Росія, яка має в активі 26,215 бала, опустилася на 16-ту позицію. На 14-му рядку йде Швейцарія (26, 925 бала).

Після нічиєї &quot;Шахтаря&quot; з &quot;Селтіком&quot; Україна випередила Росію в рейтингу УЄФА

Обігнати Україну клуби із РФ цього сезону не зможуть, оскільки відсторонені від розіграшу єврокубків.

Україні важливо опинитися за підсумками сезону не нижче 11-го місця, яке з великою ймовірністю дозволить чемпіону країни напряму потрапити до групового раунду Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, "Шахтар" зіграв внічию 1:1 із шотландським "Селтіком" у другому турі групового раунду Ліги чемпіонів.

Раніше клуб Ріната Ахметова розкритикував рішення FIFA продати трансляцію Чемпіонату Світу росіянам

"Шахтар" проти не лише участі російських клубів у європейських змаганнях, а й закликає виключити росію з усіх міжнародних змагань, включаючи ті, що під егідою UEFA та FIFA.

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