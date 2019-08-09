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Ничьи "Мариуполя" и "Зари" пополнили копилку Украины в таблице УЕФА

Новости » Спорт    09.08.2019 - 14:02
Ничьи "Мариуполя" и "Зари" пополнили копилку Украины в таблице УЕФА
Фото: (uefa.com)

"Динамо" Киев баллов не принесло

Ничьи "Мариуполя" с голландским АЗ и "Зари" с болгарским ЦСКА в первых матчах третьего квалификационного раунда Лиги Европы принесли в копилку Украины в таблице коэффициентов УЕФА одно очко. Об этом сообщает zbirna.com.

В отборочных раундах за победу дают 1 балл, за ничью - 0,5. Теперь в активе луганского клуба уже 2,5 пункта (2 очка за две победы над "Будучностью"), у приазовцев - 0,5.

"Динамо" баллов не принесло, уступив "Брюгге" и отдав Бельгии 1 очко.

Четыре бонусных очка у донецкого "Шахтера" за участие на групповом этапе Лиги чемпионов (туда донецкий клуб попал автоматически).

Таким образом, в сумме имеем 7 пунктов, которые трансформируются в таблице коэффициентов УЕФА в 1,4 балла (7 очков делятся на 5 клубов). Украина продолжает занимать девятую строчку. 

После очередной еврокубковой недели у бельгийцев, идущих на 8 месте в таблице, и Турции, занимающей 10 место, 0,5 и 0,1 балла соответственно. 

Положения национальной ассоциации в таблице коэффициентов УЕФА определяет квоты клубов в еврокубках. Украина рискует потерять прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов. Судьба будет зависеть от выступления наших команд и прямых конкурентов в ближайшей еврокампании. 

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