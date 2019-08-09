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Нічиї "Маріуполя" і "Зорі" поповнили скарбничку України в таблиці УЄФА

Новини » Спорт    09.08.2019 - 14:02
Нічиї "Маріуполя" і "Зорі" поповнили скарбничку України в таблиці УЄФА
Фото: (uefa.com)

"Динамо" Київ балів не принесло

Нічиї "Маріуполя" з голландським АЗ і "Зорі" з болгарським ЦСКА в перших матчах третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи принесли у скарбничку України в таблиці коефіцієнтів УЄФА одне очко. Про це повідомляє zbirna.com.

У відбіркових раундах за перемогу дають 1 бал, за нічию - 0,5. Тепер в активі луганського клубу вже 2,5 пункту (2 очка за дві перемоги над "Будучностю"), у приазовців - 0,5.

"Динамо" балів не принесло, поступившись "Брюгге" і віддавши Бельгії 1 очко.

Чотири бонусних очка у донецького "Шахтаря" за участь на груповому етапі Ліги чемпіонів (туди донецький клуб потрапив автоматично).

Таким чином, в сумі маємо 7 пунктів, які трансформуються в таблиці коефіцієнтів УЄФА в 1,4 бала (7 очок діляться на 5 клубів). Україна продовжує посідати дев'яту сходинку.

Після чергового єврокубкового тижня у бельгійців, що йдуть на 8 місці в таблиці, і Туреччини, що займає 10 місце, 0,5 і 0,1 бала відповідно.

Положення національної асоціації у таблиці коефіцієнтів УЄФА визначає квоти клубів у єврокубках. Україна ризикує втратити пряму путівку в груповий етап Ліги чемпіонів. Доля буде залежати від виступу наших команд і прямих конкурентів в найближчій єврокампанії.

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