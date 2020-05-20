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"Ничего плохого не делаю": Зеленский заявил, что переворотов в Украине не надо

Новости » Политика     20.05.2020 - 13:48
"Ничего плохого не делаю": Зеленский заявил, что переворотов в Украине не надо
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Если людям не нравится власть, то для этого есть закон об импичменте

Президент Владимир Зеленский заявил, что переворотов в Украине не надо. Если людям не нравится власть, то для этого есть закон об импичменте.

Об этом он заявил на пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский считает, что ничего плохого не делает.

"Переворотов в Украине не надо. Если людям не нравится власть, я для этого принял закон об импичменте. Я ничего не боюсь, потому что я ничего плохого не делаю", - заявил он.

Напомним, украинский лидер заявил, что ему не хватит одной президентской каденции для выполнения всех обещаний. Зеленский ответил на вопрос главного редактора РБК-Украина Сергея Щербины, достаточно ли ему одного президентского срока.

Отметим, если бы выборы президента Украины состоялись в середине мая 2020 года, то за Владимира Зеленского проголосовали бы 39,3% граждан (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором). Однако во втором туре Зеленского поддержат около 75% избирателей. Такие данные опроса Социологической группы "Рейтинг" за 18 мая.

В конце апреля президента планировали поддержать 45,1% среди тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать.

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Владимир Зеленскийимпичмент
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