ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Нічого поганого не роблю": Зеленський заявив, що переворотів в Україні не треба

Новини » Політика     20.05.2020 - 13:48
"Нічого поганого не роблю": Зеленський заявив, що переворотів в Україні не треба
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Якщо людям не подобається влада, то для цього є закон про імпічмент

Президент Володимир Зеленський заявив, що переворотів в Україні не треба. Якщо людям не подобається влада, то для цього є закон про імпічмент.

Про це він заявив на прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

Зеленський вважає, що нічого поганого не робить.

"Переворотів в Україні не треба. Якщо людям не подобається влада, я для цього прийняв закон про імпічмент. Я нічого не боюсь, тому що я нічого поганого не роблю", - заявив він.

Нагадаємо, український лідер заявив, що йому не вистачить однієї президентської каденції для виконання всіх обіцянок. Зеленський відповів на питання головного редактора РБК-Україна Сергія Щербини, чи достатньо йому одного президентського терміну.

Відзначимо, якби вибори президента України відбулися в середині травня 2020 року, то за Володимира Зеленського проголосували б 39,3% громадян (серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором). Однак у другому турі Зеленського підтримають близько 75% виборців. Такі дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг" за 18 травня.

В кінці квітня президента планували підтримати 45,1% серед тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме.

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Володимир Зеленськийімпічмент
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся