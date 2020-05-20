"Нічого поганого не роблю": Зеленський заявив, що переворотів в Україні не треба

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Якщо людям не подобається влада, то для цього є закон про імпічмент

Президент Володимир Зеленський заявив, що переворотів в Україні не треба. Якщо людям не подобається влада, то для цього є закон про імпічмент.

Про це він заявив на прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

Зеленський вважає, що нічого поганого не робить.

"Переворотів в Україні не треба. Якщо людям не подобається влада, я для цього прийняв закон про імпічмент. Я нічого не боюсь, тому що я нічого поганого не роблю", - заявив він.

Нагадаємо, український лідер заявив, що йому не вистачить однієї президентської каденції для виконання всіх обіцянок. Зеленський відповів на питання головного редактора РБК-Україна Сергія Щербини, чи достатньо йому одного президентського терміну.

Відзначимо, якби вибори президента України відбулися в середині травня 2020 року, то за Володимира Зеленського проголосували б 39,3% громадян (серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором). Однак у другому турі Зеленського підтримають близько 75% виборців. Такі дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг" за 18 травня.

В кінці квітня президента планували підтримати 45,1% серед тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме.

Автор: Анастасия Рокитна