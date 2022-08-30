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"Ничего не осталось": Оккупанты жалуются, что попали в кольцо под Харьковом, - перехват ГУР

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Харьков, Вторник 30 августа 2022 09:52
"Ничего не осталось": Оккупанты жалуются, что попали в кольцо под Харьковом, - перехват ГУР Фото: оккупанты жалуются, что попали в кольцо под Харьковом (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска, которые сейчас находятся в Харьковской области, жалуются, что остались без еды и воды, поскольку ВСУ взяли их в кольцо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Главное управление разведки Минобороны.

В очередном перехваченном разговоре оккупант рассказывает своему знакомому, что дела на фронте, мягко говоря, обстоят плохо. Он жалуется, что ВСУ взяли их в кольцо в Харьковской области. Но при этом надеется, что "свои их достанут".

"У нас ничего не осталось - ни еды, ни воды. Практически связи уже нет", - говорит российской военный.

Также в разговоре оккупант отмечает, что ВСУ разбили 7-ю роту и от нее "вообще ничего не осталось".

"Сегодня тоже мне парнишка звонил, он там с кем-то разговаривал, говорит: "7-ю роту расх*ярили и медиков расх*ярили, комбат съеб*лся", - утверждает солдат.

Напомним, ранее мы публиковали разговор российского военного, который рассказывает своей девушке, что устал от войны и размышляет, как вернуться домой, причинив себе различные травмы.

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