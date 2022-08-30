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"Нічого не залишилося": окупанти скаржаться, що потрапили в кільце під Харковом, - перехоплення ГУР

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Харків, Вівторок 30 серпня 2022 09:52
"Нічого не залишилося": окупанти скаржаться, що потрапили в кільце під Харковом, - перехоплення ГУР Фото: окупанти скаржаться, що потрапили в кільце під Харковом (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська, які зараз знаходяться в Харківській області, скаржаться, що залишилися без їжі і води, оскільки ВСУ взяли їх в кільце.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Головне управління розвідки Міноборони.

У черговій перехопленій розмові окупант розповідає своєму знайомому, що справи на фронті, м'яко кажучи, йдуть погано. Він скаржиться, що ВСУ взяли їх в кільце в Харківській області. Але при цьому сподівається, що "свої їх дістануть".

"У нас нічого не залишилося - ні їжі, ні води. Практично зв'язку вже немає", - каже російської військовий.

Також у розмові окупант зазначає, що ЗСУ розбили 7-у роту і від неї "взагалі нічого не залишилося".

"Сьогодні теж мені хлопчина дзвонив, він там з кимось розмовляв, каже: "7-у роту розх*ярили і медиків розх*ярили, комбат з'їб*вся", - стверджує солдат.

Нагадаємо, раніше ми публікували розмову російського військового, який розповідає своїй дівчині, що втомився від війни і розмірковує, як повернутися додому, заподіявши собі різні травми.

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