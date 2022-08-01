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Ничего критического не произошло: глава Совета НБУ назвал причины скачка курса доллара

Фото: в НБУ ожидают стабилизации на наличном валютном рынке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Одной из причин дестабилизации на наличном рынке после повышения официального курса на 25% до 36,6 гривен была нехватка валюты. В течение ближайшего времени курс доллара упадет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдана Данилишина в Facebook.

"Ничего критического не произошло. Определенная дестабилизация на рынке наличной валюты после ослабления официального курса носит временный характер", - написал он.

По его словам, невозможность мгновенно подкрепить обменные кассы наличной валютой стала одной из причин текущей ситуации.

Данилишин сообщил, что НБУ и банки принимают меры для приближения курса наличного рынка к новому официальному курсу. Первые дни работы межбанковского валютного рынка после установления официального курса на уровне 36,5686 показали, что в Украине нет проблем с безналичным долларом, на межбанковском рынке есть профицит валюты, который позволяет пополнять золотовалютные резервы НБУ.

"Поэтому вопрос приближения безналичного и наличного курса носит технический характер, который упирается в логистические процессы, связанные с завозом наличной валюты в Украину и с подкреплением касс банков в Киеве и в регионах", - добавил глава Совета НБУ.

Как сообщало РБК-Украина, после повышения официального курса на 25% до 36,6 гривен курс на наличном рынке прыгнул на 5 гривен и в пятницу 29 июля превысил 42 гривны за доллар.

В то же время на безналичном рынке наблюдается избыток валюты. Только за последнюю неделю НБУ выкупил в резервы по курсу 36,6 гривен почти 650 млн долларов.

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