Чемпион мира, лучший бомбардир Мундиаля и экс-легионер"Динамо": звезды спорта поддержали Украину на фоне угрозы России

Ряд иностранных спортсменов на фоне российской угрозы Украины ярко продемонстрировали, что спорт не может быть вне политики.

Самые меткие оценки ситуации от звезд из мира спорта – в подборке РБК-Украина .

Во время, когда внимание всей планеты привлечено к Украине, не молчат и знаменитости. Ряд спортивных звезд выразили свою поддержку украинцам в социальных сетях.

Мартина Навратилова

Теннисная рекордсменка Мартина Навратилова мониторит политическую ситуацию в мире в режиме нон-стоп. Еще несколько дней назад 18-кратная победительница турниров "Большого шлема" призвала скрестить пальцы за Украину в ее противостоянии с Россией. Кроме того, 65-летняя бывшая "первая ракетка" планеты изрядно переживает за украинку Элину Свитолину.

I cannot imagine how terrified Elina Svitolina must be these days… fingers crossed for Ukraine!!! — Martina Navratilova (@Martina) February 19, 2022

Навратилова хорошо знает, что такое потерять родину. Она фактически сбежала из Чехословакии в 1975 году, поскольку стремилась быть "свободным человеком". После ввода в 1968-м советских войск в чешские и словацкие города в ответ на реформы Пражской весны соотечественники теннисистки забыли о свободе на 20 лет.

Гари Линекер

Не остался равнодушным и лучший бомбардир ЧМ-1986 Гари Линекер. Бывший форвард сборной Англии, а ныне – телеэксперт в твите поставил красноречивый диагноз президенту России Владимиру Путину. Его действия в отношении Украины экс-футболист назвал "невероятно тупыми".

On the brink of war in Europe. Human beings are remarkable creatures. After millions of years of evolvement, we’ve been given just enough intelligence to be really f**king stupid. — Gary Lineker (@GaryLineker) February 21, 2022

"На грани войны в Европе. Люди – удивительные создания. После миллионов лет эволюции они получили достаточно мозгов, чтобы быть невероятно тупыми", – резюмировал Линекер.

Гарри Каспаров

Всегда на пульсе событий держит руку настоящий российский оппозиционер Гарри Каспаров. 13-й чемпион мира по шахматам в Twitter написал целый тред-реакцию на злобу дня. Он упрекнул Запад за годы "слепоты" и призвал оценить " быстрый и твердый" ответ США и союзников.

I hope this speech will be evidence at Putin’s trial in The Hague some day, but that is too optimistic in a world where a dictator can simply grab a piece of Europe while his entourage still enjoy the good life in the free world. — Garry Kasparov (@Kasparov63) February 21, 2022

"Надеюсь, что эта речь когда-то станет доказательством в суде над Путиным в Гааге. Но это слишком оптимистичная мысль в мире, где диктатор может просто захватить кусок Европы, а его окружение все еще наслаждается хорошей жизнью в свободном мире", – грустно резюмировал легендарный шахматист.

Каха Каладзе

Не мог остаться в стороне признание "ЛДНР" и мэр Тбилиси Каха Каладзе. Бывший защитник киевского "Динамо" и итальянского "Милана" отметил фирменный почерк России, которая в 2008 году признала самопровозглашенные Абхазию и Южную Осетию. Но всегда так не будет...

Georgia, 20% of whose territory is occupied, condemns Russia’s recognition of Ukraine’s separatist regions of #Donetsk and #Luhansk. We, Georgia, stand by fraternal Ukraine as Ukraine stood by us. I believe soon both Ukraine and Georgia will be whole again, and I wish them peace. — Kakha Kaladze (@kakhakala) February 21, 2022

"Мы, Грузия, стоим за братскую Украину, как она стояла за нас. Я верю, что скоро и Украина, и Грузия будут вновь целостными государствами, и я желаю им мира", – написал Каладзе.

Кроме того, уже скоро придется реагировать на события вокруг Украины ряду ушедших в политику спортсменов. Голоса президента Либерии Джорджа Веа (обладателя "Золотого мяча-1995"), премьер-министра Пакистана Имрана Хана (чемпиона мира по крикету 1992 года) и второго вице-президента бразильского Сената Ромарио (победителя футбольного Мундиаля-1994) будут услышаны более широким кругом публики, чем выступления политиков "с пеленок". В глобальном мире это имеет значение.