Ніч суцільних обстрілів. Росіяни накрили з "Градів" Нікопольський район

"Ніч суцільних обстрілів. Найбільше дісталося районному центру. У Нікополь прилетіли понад 30 ворожих снарядів. Люди неушкоджені", - зазначив посадовець.

Резніченко вказав, що внаслідок ворожих ударів понiвеченi два десятки приватних будинків, господарські споруди, електромережі та газогони. Побитi 50 сонячних панелей.

"У Червоногригорівській та Марганецькій громадах теж минулося без постраждалих. Пошкодженi кілька багатоповерхівок, лінія електропередач та газопровід", - розповів також глава ОВА.

Окрім цього, за його словами через влучання російського снаряду загорілася газова труба у приватному подвір'ї. Вогнеборці полум’я уже загасили.

"В інших районах ніч була тихою - без тривог і надзвичайних ситуацій. І на цю хвилину спокійно", - додав посадовець.

Росіяни накрили з "Градів" Нікопольський район / (t.me/dnipropetrovskaODA)